Israel promete responder ao Irão "no tempo e medida certa"

Israel já reuniu o gabinete de guerra e promete responder ao Irão “no tempo e na medida certa” ao ataque de 300 mísseis e drones lançados ao território israelita na noite de sábado e madrugada de domingo.

O membro do gabinete de guerra e ex-chefe das Forças de Defesa de Israel, Benny Gantz indicou em comunicado que o Irão enfrentou “o poder do sistema de defesa israelita”.

“Devemos construir uma coligação regional e vamos exigir que o Irão pague na medida e no momento certo para nós”, adianta, citado pela Reuters, descrevendo o Irão como um “problema global, um desafio regional e um perigo para Israel”.

“Ontem, o mundo ficou ao lado de Israel face ao perigo”, avança, referindo que os acontecimentos “não acabaram”.

Esta é a primeira reação do gabinete de guerra após uma reunião que se iniciou às 12h30. Também o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, Lior Haiat, pede “sanções duras” sobre o Irão e que a Guarda Revolucionária do Irão seja reconhecida como uma organização terrorista.

“Israel tem o direito de se defender após o ataque massivo do Irão. É precisamente por isto que o Irão não deve ter nunca armas nucleares”, indica o comunicado citado pela Sky News.