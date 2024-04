Israel conseguiu intercetar 99% dos 300 mísseis e drones lançados pelo Irão

As Forças de Defesa de Israel afirmaram que conseguiram intercetar 99% dos mísseis e drones lançados pelo Irão na noite de sábado e madrugada de domingo, com mais de 300 projeteis a terem chegado a território israelita. O ataque iraniano surge em resposta a um bombardeamento israelita de um consulado do Irão na Síria, a 1 de abril, que matou altas patentes militares de Teerão.

Em anúncio, o porta-voz da Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, anunciou que as ações do Irão são "muito graves" e "empurram a região para uma escalada", acrescentando que foi registado o lançamento de mísseis a partir do Iémen e do Iraque, além do Irão.

Teerão disparou 170 drones, mais de 30 mísseis de cruzeiro e mais de 120 mísseis balísticos, disse o contra-almirante israelita Daniel Hagari.

Quase todos os drones lançados foram derrubados por caças israelitas, com a chamada "Cúpula de Ferro", o sistema de defesa anti-aérea de Israel, a ter intercetado os mísseis, com a ajuda de EUA, Reino Unido, Jordânia e França, anunciou o exército israelita.

Socorristas disseram que uma menina de sete anos ficou gravemente ferida numa localidade beduína no sul de Israel, aparentemente num ataque de míssil, embora tenham referido que a polícia ainda está a investigar as circunstâncias dos ferimentos, informou a agência de notícias Associated Press.

O serviço israelita de emergência médica Magen David Adom já tinha dado conta de um outro ferido grave, um rapaz de 10 anos atingido por estilhaços depois de a defesa antiaérea ter intercetado um ‘drone’ lançado pelo Irão, perto da cidade israelita de Arad, também no sul de Israel.