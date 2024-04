Irão ataca Israel. G7 tenta evitar "escalada incontrolável" no Médio Oriente

Numa publicação na rede social X (antigo Twitter), a Casa Branca adianta que G7 condena o ataque do Irão contra Israel e reafirma o compromisso com a segurança do Estado judaico.

Os líderes do G7 estiveram reunidos este domingo para analisar a escalada de tensão no Médio Oriente.

O G7 condena o ataque levado a cabo pelo Irão no sábado contra Israel e reafirma o compromisso com a segurança do Estado judaico.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, diz que os países do G7 continuarão "a trabalhar no sentido de desanuviar a situação".

"Com os líderes do G7, condenamos unanimemente o ataque sem precedentes do Irão contra Israel. Todas as partes devem dar provas de contenção. Continuaremos a envidar todos os nossos esforços para trabalhar no sentido de desanuviar a situação. Acabar com a crise em Gaza o mais rapidamente possível, nomeadamente através de um cessar-fogo imediato, fará a diferença. A situação no Médio Oriente, incluindo o Líbano, será debatida no Conselho Europeu da próxima semana", indica Charles Michel.



A reunião do G7 tinha sido pedida no sábado pelo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, após uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional, na Casa Branca.