Governo pede aos portugueses que deixem Israel

"Isto vale para qualquer Estado desta zona, mas em particular para Israel", sublinhou Paulo Rangel.

"Todos os que puderem evitar deslocar-se à região ou que ali estejam, designadamente em Israel, e que possam regressar ou se por acaso não puderem regressar, aquilo que nós pedimos é que cumpram com rigor todas as instruções dadas pelas autoridades locais", afirmou o chefe da diplomacia portuguesa, em declarações aos jornalistas.

Não viagem para Israel ou deixem o país se puderem, apelou este sábado o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, perante a ameaça de um ataque iminente do Irão.

Teerão não entrou diretamente no conflito iniciado(...)

O Ministério dos Negócios Estrangeiros renovou na sexta-feira o alerta que os portugueses "devem continuar a evitar todas as viagens não essenciais a Israel" e outros países da região. Israel está sob alerta para uma retaliação do Irão, depois do ataque de 1 de abril ao consulado iraniano em Damasco, na Síria.

O ministro dos Negócios Estrangeiros exigiu este sábado a libertação imediata dos tripulantes e do navio de carga capturados no estreito de Ormuz pelas forças do Irão.

O Governo efetuou várias diligências junto das autoridades de Teerão, nomeadamente junto do embaixador em Lisboa e do governo iraniano.