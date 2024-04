Depois do ataque a Israel, Irão cancela voos até à manhã de segunda-feira

Vários aeroportos iranianos, incluindo o Aeroporto Internacional Imam Khomeini em Teerão, cancelaram os seis voos até segunda-feira, avançou a imprensa iraniana, numa altura em que as tensões aumentam no Médio Oriente, após ataques do Irão a Israel na última noite.

Cerca de 300 mísseis e drones foram lançados pelo Irão como resposta ao ataque de Israel a um consulado iraniano na Síria, a 1 de abril, que vitimou altas patentes do exército iraniano.

"Todos os voos do Aeroporto Internacional de Teerão Imam Khomeini foram cancelados até às 6h00 (2h30 em Lisboa) após o anúncio da Organização de Avião Civil do Irão", indica uma agência noticiosa do Irão.

Os voos domésticos dos aeroportos em Shiraz, Isfahan, Bushehr, Kerman, Ilam, e Sanandaj também foram cancelados até à manhã de segunda-feira.

Além destes, outras companhias aéreas internacionais, como a KLM, Lufthansa ou Emirates também anunciaram o cancelamento de alguns dos seus voos na região.