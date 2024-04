Pelo menos quatro mortos em ataque com faca em Sydney, na Austrália

Pelo menos quatro pessoas morreram num ataque com faca num centro comercial em Sydney, na Austrália, avança o jornal The Guardian.

O suspeito do ataque foi abatido no local pela polícia, com centenas de pessoas a terem sido retiradas, segundo a publicação australiana News.com.au, citada pela Reuters, que fala ainda de “vários feridos graves”.

O ataque ocorreu por volta das 16h00 locais (7h00 em Lisboa), com testemunhas a relatarem que um homem começou a esfaquear pessoas aleatoriamente, incluindo uma mulher e o seu bebé de nove meses.

Em comunicado, a polícia confirmou que o suspeito foi abatido, não avançando número de vítimas ou se o suspeito está incluído neste número.