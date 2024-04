Israel sob ameaça de retaliação do Irão após ataque à embaixada

Israel está a preparar-se para um ataque do Irão (ou de milícias ligadas ao país). Os alertas de retaliação pelo assassinato, na semana passada, de um alto oficial da embaixada do Irão em Damasco têm crescido nos últimos dias, e vários países pediram, esta sexta-feira, que se evitem viagens para o país.

Segundo o jornal americano "The Wall Street Journal", Israel está a preparar-se para um ataque iraniano, que pode acontecer ainda esta sexta-feira ou já no sábado. O Irão estará a preparar um ataque direto ao sul ou ao norte de Israel.

Índia, França, Polónia e Rússia lançaram alertas aos cidadãos contra viagens para a região, já em nervos por causa da guerra em Gaza, agora no seu sétimo mês. O Ministério dos Negócios Estrangeiros português juntou-se aos alertas, declarando que "devem continuar a evitar-se todas as viagens não essenciais a Israel e países da região".

"Há riscos de ataques terroristas, principalmente a instalações do Governo, militares e de segurança, transportes públicos e locais com multidões, com armas de fogo, armas brancas ou veículos, pelo que se aconselham as maiores precauções em todas as deslocações", declarou o Ministério liderado por Paulo Rangel.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, afirmou que a ameaça do Irão é real e viável.

As forças armadas israelitas dizem que não emitiram novas instruções aos civis, mas pediram às pessoas que permanecessem vigilantes a qualquer alerta.

"No último dia, os militares conduziram uma avaliação situacional e aprovaram planos para uma série de cenários, após relatórios e declarações sobre um ataque iraniano", disse o porta-voz militar chefe, Daniel Hagari, num comunicado transmitido esta sexta-feira.