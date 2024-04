Irão dispara dezenas de "drones" contra Israel

O primeiro-ministro israelita publicou uma mensagem na rede social X (antigo Twitter). "O Estado de Israel é forte, as IDF são fortes, o povo de Israel é forte. Juntos resistiremos e, com a ajuda de Deus, juntos venceremos todos os nossos inimigos", declarou Benjamin Netanyahu.

As Forças Armadas pedem à população que siga as instruções dos militares e os anúncios da IDF relativamente ao ataque em curso do Irão.

"O sistema de defesa aérea está em alerta máximo, enquanto os aviões da Força Aérea e os navios da Marinha estão em missão para proteger os céus do país. As IDF estão a monitorizar todos os alvos", afirma o porta-voz militar.

"Há pouco tempo, o Irão lançou veículos aéreos não-tripulados a partir do seu território contra território do Estado de Israel", declarou o porta-voz das Forças Defensivas de Israel (IDF), num comunicado replicado pela Embaixada de Israel em Lisboa.

O Irão lançou dezenas de "drones" com bombas que devem atingir alvos em Israel nas próximas horas, avançam as Forças Armadas israelitas.

Esta é a retaliação do Irão ao ataque de Israel contra o consulado em Damasco, na Síria, no início do mês.

O Governo de Israel anunciou este sábado o encerramento de escolas, enquanto as forças armadas foram colocadas em alerta máximo devido a um possível ataque do Irão.

Um especialista entrevistado pelo Channel 12 TV, o general na reserva Amos Yadlin, disse que os "drones" estão equipados com 20 quilos de explosivos, cada, e que as defesas aéreas de Israel estavam prontas para derrubá-los.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal renovou na sexta-feira o alerta que os portugueses "devem continuar a evitar todas as viagens não essenciais a Israel" e outros países da região. Israel está sob alerta para uma retaliação do Irão, depois do ataque de 1 de abril ao consolado iraniano em Damasco, na Síria.



O ataque do Irão contra território israelita acontece no dia em que um cargueiro com bandeira portuguesa foi capturado por forças iranianas no Estreito de Ormuz.

Portugal exige ao Irão a libertação imediata dos tripulantes e do navio, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros. Em causa está um "aprisionamento completamente contrário ao Direito Internacional", afirma Paulo Rangel.



[em atualização]