Irão dispara dezenas de "drones" contra Israel. O que sabemos?

Veja também: Ao minuto. Irão lança ataque contra Israel O Irão lançou este sábado cerca de uma centena de mísseis e "drones" com bombas que devem atingir alvos em Israel nas próximas horas, avançam as Forças Armadas israelitas e a Guarda Revolucionário do Irão. Os houthis do Iémen e o grupo libanês Hezbollah, membros do "Eixo de Resistência" do Irão, também lançaram ataques contra território israelita, indicam as agências internacionais. "Há pouco tempo, o Irão lançou veículos aéreos não-tripulados a partir do seu território contra território do Estado de Israel", declarou o porta-voz das Forças Defensivas de Israel (IDF), num comunicado replicado pela Embaixada de Israel em Lisboa. "O sistema de defesa aérea está em alerta máximo, enquanto os aviões da Força Aérea e os navios da Marinha estão em missão para proteger os céus do país. As IDF estão a monitorizar todos os alvos", afirma o porta-voz militar. Israel convoca Gabinete de Guerra A Defesa israelita está a trabalhar com os Estados Unidos para tentar intercetar os "drones" iranianos. Alguns foram abatidos no espaço aéreo da Síria e da Jordânia. As Forças Armadas pedem à população que siga as instruções dos militares e os anúncios da IDF relativamente ao ataque em curso do Irão. O primeiro-ministro israelita convocou o Gabinete de Guerra e publicou uma mensagem na rede social X (antigo Twitter). "O Estado de Israel é forte, as IDF são fortes, o povo de Israel é forte. Juntos resistiremos e, com a ajuda de Deus, juntos venceremos todos os nossos inimigos", declarou. Benjamin Netanyahu já reuniu o Gabinete de Guerra na sede das forças armadas em Telavive. A informação do ataque foi avançada pela principal estação de televisão israelita Channel 12 TV e por fontes citadas pelo jornal Haaretz.

Um especialista entrevistado pelo Channel 12 TV, o general na reserva Amos Yadlin, disse que os "drones" estão equipados com 20 quilos de explosivos, cada, e que as defesas aéreas de Israel estavam prontas para derrubá-los. Irão ameaça países que ajudarem Israel a retaliar O ministro iraniano da Defesa, Mohammad Reza Ashtiani, alertou que Teerão responderá firmemente a qualquer país que "abra o seu espaço aéreo ou território para ataques de Israel ao Irão", avança a agência de notícias iraniana Mehr. Por seu lado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros egípcio apela ao exercício da "máxima contenção" para poupar a região e o seu povo de novos fatores de instabilidade e tensão.

O Governo de Israel anunciou este sábado o encerramento de escolas, enquanto as forças armadas foram colocadas em alerta máximo devido a um possível ataque do Irão. Esta é a retaliação do Irão ao ataque de Israel contra o consulado em Damasco, na Síria, no início do mês.