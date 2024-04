Irão captura cargueiro com bandeira portuguesa no estreito de Ormuz

Um vídeo publicado pela Associated Press mostra o navio MSC Aries, com bandeira portuguesa, a ser atacado perto do Estreito de Ormuz. O navio fazia a ligação entre os EAU e a Índia quando foi atacado.

Um navio português foi este sábado capturado no estreito de Ormuz, entre o Irão e os Emirados Árabes Unidos, por forças especiais iranianas.

A empresa Operações Marítimas do Reino Unido (UKMTO) indicou que o navio estava a 50 milhas náuticas (92 quilómetros) de Fujairah, nos Emirados, perto do estreito de Ormuz.

A agência noticiosa iraniana IRNA avança ainda que a Guarda Revolucionária do Irão capturou o navio português por estar “ligado a Israel” e que está a ser transferido para as águas do Irão.

O cargueiro MSC Aries, com bandeira portuguesa, pertence a uma empresa que faz parte do grupo Grupo Zodiac, do bilionário israelita Eyal Ofer.

Em reação, o porta-voz do exército israelita respondeu que o Irão irá "arcar com as consequências" por "escolher escalar a situação", indicou Daniel Hagari em comunicado. "Israel está em alerta. Aumentámos a nossa prontidão para proteger o país da agressão iraniana e estamos preparados para responder", adianta.

Esta sexta-feira foi noticiado que Israel esperava um ataque do Irão para os dias seguintes, como retaliação depois da morte de um alto oficial da embaixada do Irão em Damasco na semana passada.

O regime de Teerão prometeu contra-atacar, aumentando as preocupações sobre o potencial de uma nova escalada do conflito no Médio Oriente.