Irão ameaça países que ajudarem Israel

O ministro iraniano da Defesa, Mohammad Reza Ashtiani, alertou que Teerão responderá firmemente a qualquer país que "abra o seu espaço aéreo ou território para ataques de Israel ao Irão", avança a agência de notícias iraniana Mehr.

A posição do Governo do Irão é conhecida após o país ter lançado, este sábado, um ataque com drones e mísseis contra Israel.

Por seu lado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros egípcio apela ao exercício da "máxima contenção" para poupar a região e o seu povo de novos fatores de instabilidade e tensão.



As Forças Armadas de Israel garantem que estão a "operar com força total" para travar o ataque do Irão.

“O Irão lançou um ataque direto de solo iraniano contra Israel. Estamos a acompanhar atentamente drones assassinos iranianos que estão a caminho de Israel. É uma escalada grave e perigosa. As nossas capacidades defensivas e ofensivas estão no nível máximo de prontidão", declarou o porta-voz das Forças Defensivas de Israel (IDF), Daniel Hagari.

"Juntamente com os nossos parceiros, as Forças Defensivas de Israel estão a operar com força total para defender o Estado de Israel – e o povo de Israel. Esta é uma missão que estamos determinados e prontos a cumprir", sublinhou o responsável militar.

O primeiro-ministro israelita publicou uma mensagem na rede social X (antigo Twitter). "O Estado de Israel é forte, as IDF são fortes, o povo de Israel é forte. Juntos resistiremos e, com a ajuda de Deus, juntos venceremos todos os nossos inimigos", declarou. Benjamin Netanyahu já reuniu o Gabinete de Guerra na sede das forças armadas em Telavive.