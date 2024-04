Índia pede que Irão garanta segurança de 17 indianos em navio português

O Governo da Índia está em contacto com Teerão através de canais diplomáticos para garantir a segurança de 17 indianos a bordo de navio com pavilhão português capturado pelo Irão perto do Estreito de Ormuz, afirmou hoje fonte oficial.

“Estamos cientes de que o controlo do cargueiro MSC Aries foi tomado pelo Irão. Sabemos que há 17 cidadãos indianos a bordo”, afirmou à agência espanhola Efe fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia.

De acordo com a mesma fonte, o Governo indiano está em “contacto com as autoridades iranianas, através de canais diplomáticos, tanto em Teerão como em Nova Deli, para garantir a segurança, o bem-estar e a rápida libertação dos cidadãos”.

Índia e Irão mantêm relações diplomáticas estáveis desde 1950, apesar de as relações económicas estarem dominadas pelas importações de petróleo iraniano por parte de Nova Deli.

A agência Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária iraniana, anunciou hoje que “um navio cargueiro associado ao regime sionista [Israel]” fora capturado.

O MSC Aries é um navio de carga com pavilhão português (registo na Região Autónoma da Madeira), sendo a empresa proprietária a Zodiac Maritime Limited, com sede em Londres, parte do grupo Zodiac, pertencente ao bilionário israelita Eyal Ofer.