Austrália. Seis mortos em ataque com faca em Sidney

Seis pessoas morreram num ataque com faca num centro comercial em Sidney, na Austrália, este sábado.

Em conferência de imprensa, a polícia australiana confirmou que o suspeito do ataque foi abatido no local por uma agente que se encontra próxima da zona comercial, indicando que existem ainda "várias pessoas em situação crítica". Uma das vítimas morreu já no hospital e sete pessoas encontram-se em está grave.

Entre as vítimas estão cinco mulheres e um homem. O atacante foi identificado como um homem de 40 anos que já era conhecido das autoridades, descartando o cenário de terrorismo.

Centenas de pessoas foram retiradas da zona comercial de Bondi Junction, segundo a publicação australiana News.com.au, citada pela Reuters.

O ataque ocorreu por volta das 16h00 locais (7h00 em Lisboa), com testemunhas a relatarem que um homem começou a esfaquear pessoas aleatoriamente, incluindo uma mulher e o seu bebé de nove meses. Na conferência de imprensa, a polícia indicou que o bebé é um dos feridos e que o suspeito "agiu sozinho".

Em comunicado inicial, a polícia confirmou que o suspeito foi abatido, não avançando número de vítimas ou se o suspeito está incluído neste número.