Ucrânia denuncia uso de componentes ocidentais em mísseis russos

A Ucrânia tem-se queixado repetidamente de que os russos continuam a contornar as sanções internacionais em vigor que proíbem o fornecimento à Rússia destes componentes de fabrico ocidental e tem apelado aos EUA e à Europa para que tomem medidas mais duras para acabar com esta situação.

O conselheiro e braço direito do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou para esta situação depois de a Rússia ter lançado na madrugada de quinta-feira mais de 40 mísseis contra o território da Ucrânia, onde o principal alvo do ataque foram as infraestruturas energéticas.

"O inimigo está a atacar as centrais térmicas ucranianas com mísseis que contêm componentes de países ocidentais e asiáticos", escreveu Yermak numa mensagem publicada na sua conta do Telegram.

RENASCENÇA LANÇA RÁDIO ONLINE PARA CELEBRAR 20 ANOS DE ROCK IN RIO LISBOA

Muita música e as histórias do maior festival do mundo

Renascença celebra 20 anos do Rock in Rio Lisboa com o lançamento de uma rádio online totalmente dedicada ao maior festival do mundo – É a Renascença Rock in Rio. São horas e horas de música com as bandas e os artistas que nos últimos 20 anos fizeram a história do Rock in Rio Lisboa e construíram parte da memória musical de Portugal.

O Rock in Rio Lisboa acontece nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho e a Renascença é mais uma vez rádio oficial.

Para celebrar e preparar mais um Rock in Rio, a Renascença junta, numa rádio online, os artistas que passaram pelos diferentes palcos do festival. Uma rádio de música variada, como variados são os artistas e públicos do Rock in Rio e da Renascença. A Renascença Rock in Rio é uma rádio que cruza memórias destes últimos vinte anos e antecipa todas as novidades do RiR Lisboa 2024.

A celebração dos 20 anos do Rock In Rio Lisboa marca também presença no ON AIR da Renascença. No programa “As Três da Manhã”, a Ana Galvão, a Inês Lopes Gonçalves e a Joana Marques vão recordar todas as histórias e emoções dos últimos 20 anos do festival. Acontece à 3ª feira, às 9h15, com a rúbrica “Não sabia”.

E, para que nenhum ouvinte da RENASCENÇA fique de fora desta edição do Rock in Rio Lisboa, a Renascença desafia os ouvintes a seguir atentamente a emissão para ganhar bilhetes para o festival. Basta ouvir a Renascença ao longo do dia e estar atento.

No programa “T3”, das 17h às 20h30, no decorrer desta semana, o Renato Duarte, a Filipa Galrão e o Daniel Leitão vão perguntar as horas e o minuto certo em que tocou um artista Rock in Rio. Quem souber só tem de ligar e ganhar bilhetes para os vários dias do Rock in Rio Lisboa 2024.