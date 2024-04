Netanyahu diz que Israel está a preparar cenários em áreas além de Gaza

Israel está a manter a guerra em Gaza, mas também está a preparar cenários em outras áreas, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nesta quinta-feira. Os EUA alertaram que o Irão se está a preparar para atacar Israel em resposta ao assassinato altos comandantes iranianos. "Quem quer que nos magoe, nós vamos magoá-los. Estamos preparados para atender a todas as necessidades de segurança do Estado de Israel, tanto defensivamente quanto ofensivamente", disse Netanyahu em comentários divulgados pelo gabinete do primeiro-ministro, após uma visita à base aérea de Tel Nof, no sul de Israel. Israel tem-se preparado para uma possível retaliação iraniana pelo assassinato de um general sênior e de seis outros oficiais iranianos num ataque aéreo ao complexo da embaixada iraniana em Damasco, em 1º de abril. Israel não disse ser responsável, mas o líder supremo do Irão, o aiatolá Ali Khamenei, disse na quarta-feira que Israel “deve ser punido e será” pelo ataque. O principal porta-voz militar de Israel, o contra-almirante Daniel Hagari, disse que os civis não foram aconselhados a quaisquer preparações especiais, mas acrescentou que Israel está "altamente preparado para um conjunto de cenários".

A maior parte das tropas israelitas foram retiradas de Gaza em preparação para um ataque à cidade de Rafah, no sul de Gaza, onde mais de 1 milhão de palestinianos estão abrigados, mas os combates continuaram em várias áreas do enclave. Moradores e militantes disseram que os combatentes travaram tiroteios com as forças israelitas, que atacaram as áreas norte e sul do campo de refugiados de Al-Nuseirat. Os ataques aéreos, terrestres e marítimos, que até agora destruíram vários edifícios, incluindo duas mesquitas, foram quase ininterruptos, disseram. “Foi como se o exército de ocupação estivesse a lançar uma nova guerra”, disse Raouf Abed, 20 anos, através de uma aplicação de chat, de Deir Al-Balah, a sul do campo de refugiados de Al-Nuseirat. “As explosões foram ininterruptas, os sons vieram de diferentes direções”, disse ele. “Cada vez que esperamos que haja um cessar-fogo, Israel aumenta a agressão, como se tentasse pressionar o Hamas ao atacar-nos, os civis”, disse ele. Os combates em Gaza, agora no sétimo mês, ofuscam a situação cada vez mais tensa mais a norte, onde as tropas israelitas se envolveram em trocas diárias de tiros com combatentes da milícia do Hezbollah, do outro lado da fronteira com o Líbano.