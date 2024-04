Governo pede para evitar viagens a Israel "e países da região"

O Governo avisou esta sexta-feira que os portugueses "devem continuar a evitar todas as viagens não essenciais a Israel" e outros países da região. Israel está sob alerta para uma retaliação do Irão, depois do ataque de 1 de abril ao consolado iraniano em Damasco, na Síria.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros alertou para a mais recente indicação no Portal das Comunidades, e declarou que "os cidadãos nacionais que se encontrem no país devem respeitar os alertas emitidos pelas autoridades israelitas e seguir todas as instruções de segurança que aquelas emitam".

"Há riscos de ataques terroristas, principalmente a instalações do Governo, militares e de segurança, transportes públicos e locais com multidões, com armas de fogo, armas brancas ou veículos, pelo que se aconselham as maiores precauções em todas as deslocações", declarou o Ministério liderado por Paulo Rangel.



Segundo o jornal americano "The Wall Street Journal", Israel está a preparar-se para um ataque iraniano, que pode acontecer ainda esta sexta-feira ou já no sábado. O Irão estará a preparar um ataque direto ao sul ou ao norte de Israel.