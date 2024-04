EUA preveem ataque de retaliação do Irão a Israel

Aviões de guerra, que se suspeita serem israelitas, bombardearam a embaixada do Irão em Damasco na segunda-feira, dia 1 de abril, num ataque pelo qual o Irão jurou vingança e no qual um importante general iraniano e seis outros oficiais militares iranianos foram mortos, aumentando a tensão em uma região já tensa pela guerra em Gaza.

Fontes iranianas disseram à Reuters que Teerão sinalizou a Washington que responderá ao ataque de Israel à sua embaixada na Síria de uma forma que visa evitar uma grande escalada e que não agirá precipitadamente, enquanto o Irão faz exigências, incluindo uma trégua em Gaza.

Os Estados Unidos têm estado em alerta máximo sobre possíveis ataques retaliatórios do Irão e os enviados dos EUA têm trabalhado para diminuir as tensões.

O grupo islâmico palestino Hamas atacou Israel em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas, segundo registros israelenses. Desde então, o ataque militar de Israel a Gaza governada pelo Hamas matou mais de 33.000 pessoas, de acordo com o ministério da Saúde local, deslocou quase toda a população de 2,3 milhões de Gaza, causou uma crise humanitária e levou a alegações de genocídio, que Israel nega.

Grupos apoiados pelo Irão declararam apoio aos palestinianos, realizando ataques a partir do Líbano, do Iémen e do Iraque. Teerão evitou o confronto direto com Israel ou os Estados Unidos, ao mesmo tempo que declarou apoio aos seus aliados.