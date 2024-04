Bens enviados de Braga para a Ucrânia. "Não é só material, é esperança"

Partiram de Braga, na manhã desta sexta-feira, 24 toneladas de ajuda humanitária com destino à Ucrânia.

“Temos leite e refeições em pó para as crianças, que são para ser alimentadas por sonda. Temos conservas de salsichas e 120 kits com arroz, massa e farinha para cada família. Levamos também cerca de 4.200 kg de medicamentos”, explica António Silva, um dos voluntários da campanha “AMA a Ucrânia”, que junta donativos de empresas de todo o país. A iniciativa é do Centro Social e Cultural e Luso-Ucraniano, em parceria com a empresa InvestBraga.

Para a ucraniana Kalyna Goyan, trata-se de mais um sinal de esperança. “Não é só material, a carga é esperança para os ucranianos que estão lá”, resume a ucraniana a residir em Portugal há 18 anos.

“Eles ficam muito felizes, porque Portugal não esquece e está solidário com os ucranianos”. “Muito obrigada a Portugal e a cada português”, remata Kalyna.

Para António Silva, esta é a décima primeira viagem à Ucrânia desde o início da guerra. O empresário é o responsável pela distribuição dos bens e prepara-se para mais uma viagem que nem sempre é tranquila.

“Ainda há dias, próximo de Avdiivka, caiu um míssil mesmo à nossa frente”, recorda o empresário. “Muitas vezes temos de nos abrigar para nos protegermos, porque os russos, tudo o que é [ajuda] humanitária, atiram a matar”, conta.

O camião TIR com 24 toneladas de donativos deverá chegar à fronteira da Polónia com a Ucrânia na segunda-feira. A ajuda humanitária segue depois para Lviv, Dnipro e Kramatorsk.