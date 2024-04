Autoridades alemãs prendem três menores que planeavam ataque terrorista

Três menores suspeitos de estarem a preparar um ataque terrorista com motivação islâmica foram detidos e colocados em prisão preventiva no fim de semana da Páscoa, anunciou esta sexta-feira a justiça da Alemanha.

Os mandados de detenção dizem respeito a três jovens - duas raparigas de 15 e 16 anos e um rapaz de 15 anos, da Renânia do Norte-Vestefália (noroeste) - suspeitos de terem "planeado um ataque terrorista com motivação islâmica e de terem admitido estarem prontos para o realizar", segundo um comunicado de imprensa do Ministério Público de Düsseldorf (oeste).

O Ministério Público alemão não deu mais detalhes sobre o caso "devido à idade dos suspeitos e à investigação em curso".

O diário alemão Bild publicou que os três adolescentes planeavam atacar agentes da polícia e igrejas em nome do Estado Islâmico (EI) com facas e 'cocktails molotov'.

"Os jovens consideraram ainda obter armas de fogo", acrescentou o jornal.

As autoridades alemãs estão atentas à ameaça islâmica, especialmente desde o início do conflito, em 7 de outubro de 2023, entre Israel e o movimento islamita Hamas na Faixa de Gaza.

Numa entrevista ao diário alemão Süddeutsche Zeitung, concedida logo após o ataque terrorista realizado em Moscovo no final de março, a ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, sublinhou que "o perigo que emana do terrorismo islâmico permanece agudo" no país.

As autoridades estão ainda mais alertas porque a Alemanha prepara-se para acolher o campeonato europeu de futebol (14 de junho a 14 de julho).

Nessa entrevista, Faeser disse que "atualmente, a maior ameaça islâmica na Alemanha vem do Estado Islâmico - Província de Khorasan (EI-K)", do Afeganistão.

Nos últimos meses, ocorreram duas operações no país contra supostos membros desse grupo extremista.