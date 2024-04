Trump admite que lei do aborto no Arizona foi longe demais

O ex-presidente e candidato republicano Donald Trump disse esta quarta-feira que uma lei do Arizona que criminaliza quase todos os abortos vai longe demais, pedindo ao Parlamento estadual que a altere.

Uma decisão do Supremo Tribunal do estado do Arizona, conhecida na terça-feira, abriu caminho para a aplicação de uma lei de 1864 que proíbe o aborto em todas as fases da gravidez, sem exceções para violação ou incesto. Só admite em caso de risco de vida da grávida.

"Isso será resolvido e, como vocês sabem, é tudo uma questão de direito dos estados", disse Trump, mostrando-se confiante de que o governo estadual do Arizona contribuirá para a solução do que o republicano considera ser um exagero.

Trump está a enfrentar pressão política sobre o direito ao acesso ao aborto - que os seus adversários democratas esperam que seja uma questão decisiva nas eleições de novembro - depois de divulgar esta semana uma declaração em vídeo recusando-se a apoiar uma proibição nacional do aborto e dizendo que acredita que os limites devem ser deixados aos estados.