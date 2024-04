Biden analisa pedido para retirar acusações contra Julian Assange

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai analisar o pedido do Governo australiano para que seja retirada a acusação contra Julian Assange, o fundador do WikiLeaks.

"Estamos a considerar isso", afirmou esta quarta-feira Joe Biden. O líder norte-americana respondia a questões dos jornalistas sobre se já tinha respondido ao apelo da Austrália.

Barry Pollack, advogado de Julian Assange, disse que as declarações do Presidente dos EUA são encorajadoras.

O fundador do WikiLeaks, de 52 anos, está na mira das justiça dos Estados Unidos há vários anos por ter divulgado mais de 700 mil de documentos secretos sobre a guerra no Iraque e no Afeganistão.



Detido pela polícia britânica em 2019, depois de sete anos asilado na embaixada do Equador em Londres para evitar a extradição para a Suécia por acusações de agressão sexual, está encarcerado há cinco anos na prisão de alta segurança de Belmarsh, no leste de Londres.



O Governo britânico aprovou a extradição em junho de 2022, mas Julian Assange recorreu.

Se for extraditado, poderá enfrentar uma pena de prisão até 175 anos de prisão numa cadeia de máxima segurança.