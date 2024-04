Suíça anuncia conferência de paz para a Ucrânia. Rússia de fora

A conferência deverá realizar-se na estância balnear de Burgenstock, junto ao Lago Lucerna (ou Lago dos Quatro Cantões), no centro da Suíça, segundo a agência norte-americana AP.

"As eleições são tudo para eles, a Ucrânia não é nada", afirmou Zakharova, acusando os líderes Democratas de porem "em perigo milhares de ucranianos" ao apoiarem Kiev contra Moscovo.

Numa reação imediata ao anúncio da conferência, Moscovo considerou a iniciativa como um projeto do Partido Democrata norte-americano, do Presidente Joe Biden.

Espera-se que junte altos funcionários governamentais de dezenas de países, seguindo um plano estabelecido pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e por Cassis nos últimos meses.

O diário suíço Neue Zürcher Zeitung noticiou hoje que o Presidente dos Estados Unidos poderá participar na conferência.

Joe Biden deverá estar em Itália durante esse período para a reunião dos líderes do G7, embora o seu gabinete não tenha dito se participará na conferência suíça.

Berna disse que as primeiras negociações para organizar a conferência envolveram a União Europeia e os enviados do chamado Sul Global, incluindo Brasil, China, Etiópia, Índia, Arábia Saudita e África do Sul.

"Na reunião de hoje, o Conselho Federal tomou nota dos resultados obtidos até à data e discutiu os próximos passos", disse o Governo suíço num comunicado citado pela AP.

O Governo de Berna acrescentou que "existe atualmente apoio internacional suficiente para uma conferência de alto nível para lançar o processo de paz" na Ucrânia, após mais de dois anos de guerra.

Outra das incógnitas é a China, cujo Ministério dos Negócios Estrangeiros afirmou que Pequim apoia uma conferência que seja aceite pela Rússia e pela Ucrânia, o que não é o caso até agora.