Israel mata filhos e netos do líder do Hamas

As forças armadas israelitas confirmaram o ataque e descreve os três filhos de Haniyeh como operacionais do braço armado do movimento extremista que controla a Faixa de Gaza .

Três filhos do líder do Hamas , Ismail Haniyeh, morreram esta quarta-feira num raide aéreo de Israel, revelou a família e o grupo palestiniano.

De acordo com a mesma fonte, morreram também no ataque quatro netos de Ismail Haniyeh. Israel não confirma esta informação.

"O sangue dos meus filhos não é mais caro do que o sangue do nosso povo", declarou à estação Al-Jazeera o líder do Hamas, que está exilado no Qatar.

Os filhos e netos de Haniyeh visitavam familiares em Al-Shati por ocasião das festividades do Eid al-Fitr, que assinalam o fim do Ramadão, indicam fontes da família citadas pelas agências internacionais.

O filho mais velho do líder do Hamas confirmou a morte dos irmãos. "Graças a Deus que nos honrou com o martírio dos meus irmãos, Hazem, Amir e Mohammad e os seus filhos", escreveu Abdel-Salam Haniyeh na rede social Facebook.