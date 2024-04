Vórtice vulcânico: Etna emite "anéis" no céu da Sicília

O Monte Etna, na Sicília, o maior vulcão ativo da Europa, tem lançado "anéis de fumo" desde a última quarta-feira.

Estes "anéis de vórtice vulcânico" são círculos naturais, e quase perfeitos, de gás emitidos por um vulcão em condições específicas e, segundo os cientistas, o Monte Etna emite mais do que qualquer outro vulcão na Terra.

Trata-se de um fenómeno relativamente raro que é gerado pela combinação da rápida e constante libertação de gases e da forma das aberturas. A massa gasosa sobe rapidamente através da parte central da conduta, promovendo a formação de anéis ao envolver o gás sobre si próprio num movimento de vórtice.

Estes "anéis" saíram de uma nova cratera que se abriu na passada terça-feira no cume do Etna e têm atraído vários visitantes.

Giuseppe Barbagallo, do Grupo de Guias Alpinos do Etna Sul, afirmou que a última vez que isto aconteceu no vulcão Etna foi em dezembro passado.

"Uma nova cratera foi formada há alguns dias na cratera sudeste. Tem uma boca perfeitamente circular, de onde saem vários anéis de vórtice vulcânico. Trata-se de um fenómeno espacial. Não se vê algo assim todos os dias", disse.



Os anéis levaram os habitantes locais a apelidar o vulcão de "Senhora dos Anéis".