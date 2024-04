Tribunal Europeu concorda que direitos humanos foram violados pela inação climática da Suíça

Um grupo de mulheres suíças, na sua maioria na casa dos 70 anos, conseguiu a primeira vitória num processo sobre as alterações climáticas no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.

No tribunal, estas mulheres alegaram que a sua idade e género as tornavam particularmente vulneráveis aos efeitos das ondas de calor ligadas às alterações climáticas e o tribunal considerou que o seu país não tinha feito esforços suficientes para cumprir os seus objetivos de redução de emissões.



As Mulheres Seniores para a Proteção do Clima argumentaram que não podem sair de casa e sofrem ataques de saúde durante as ondas de calor na Suíça.

Assim, o Tribunal decidiu que a Suíça "não cumpriu os seus deveres no âmbito da Convenção relativa às alterações climáticas", que violou o direito ao respeito pela vida privada e familiar, que "houve lacunas críticas" nas políticas do país para combater as alterações climáticas - incluindo a falta de quantificação das reduções de gases com efeito de estufa.