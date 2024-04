Pais de atirador condenados a penas entre 10 e 15 anos de prisão

Os pais de um atirador de uma escola do Michigan, nos Estados Unidos, que matou quatro estudantes, em novembro de 2021, foram condenados por homicídio involuntário, esta terça-feira, a penas entre 10 e 15 anos de prisão.

Jennifer e James Crumbley, pais de Ethan Crumbley, foram condenados depois de vários pais das vítimas terem prestado declarações num tribunal do condado de Oakland em Pontiac, Michigan.

"Não foi só o vosso filho que matou a minha filha, mas vocês também", disse Nicole Beausoleil, mãe de uma das vítimas.

A 15 de março, o tribunal considerou o pai culpado por ter ignorado as necessidades de saúde mental do seu filho, de 15 anos, e por lhe ter comprado a arma semiautomática que utilizou no ataque ao Oxford High School. A sua mulher também foi condenada pelas mesmas acusações.

O caso remota a 2021, quando Ethan Crumbley levou uma pistola semiautomática para a escola e matou quatro colegas. O jovem declarou-se culpado e foi condenado a prisão perpétua sem possibilidade de ser libertado.

Os procuradores nos julgamentos dos Crumbleys consideraram que os pais foram criminalmente negligentes. No julgamento do pai, a procuradora Karen McDonald considerou o ataque "evitável e previsível" e defendeu que James Crumbley não tomou as medidas mínimas para garantir que o filho não constituía uma ameaça, depois de lhe oferecer uma pistola semiautomática como presente, dias antes do ataque.

Os procuradores também acusaram os pais de não terem feito o suficiente para lidar com o declínio da saúde mental do filho, relatando que, na manhã do dia do tiroteio, os dois pais participaram e abandonaram uma reunião escolar sobre desenhos perturbadores que o jovem teria feito, recusando-se a levá-lo para casa.

A reunião deu-se depois de um professor ter descoberto desenhos de Ethan Crumbley retratando uma arma, uma bala e uma figura a sangrar ao lado das palavras "Sangue por toda parte", "A minha vida é inútil" e "Os pensamentos não vão parar - ajudem-me".

Perante a recusa dos pais de o levarem para casa, os funcionários terão enviado o jovem de volta para as aulas.

"Costumávamos dizer que tínhamos o filho perfeito"



Em declarações ao tribunal antes de conhecer a sentença, Jennifer Crumbley expressou a sua "mais profunda tristeza" e disse que não fazia ideia de que o seu filho era capaz de matar.



"O meu marido e eu costumávamos dizer que tínhamos o filho perfeito. Eu acreditava mesmo nisso", confessou a mãe. "Não tinha motivos para fazer algo diferente. Isto não é algo que eu tenha previsto", acrescentou.

"Vou ficar na minha própria prisão interna para o resto da vida", disse, citando várias vezes os nomes das vítimas do filho. "Se há alguma coisa que o público em geral pode tirar daqui, é que isto também vos pode acontecer."

"Lamento a vossa perda em consequência do que o meu filho fez. O meu coração está com cada um de vós", disse o pai, dirigindo-se ao Tribunal e às famílias das vítimas.

Ao proferir as sentenças, a juíza Cheryl Matthews assegurou que as condenações não tinham que ver com má educação, mas que James Crumbley era responsável pelo "acesso sem restrições" do filho à arma do crime e que Jennifer Crumbley glorificava as armas.

Esta é a primeira vez que os pais de um atirador em massa são responsabilizados criminalmente.