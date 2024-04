Explosão em barragem italiana faz pelo menos 4 mortos

Uma explosão numa barragem em Itália, na região de Bolonha, fez, pelo menos, quatro mortos, e três pessoas continuam desaparecidas. Segundo a agência Ansa, o mais recente balanço, feito pela autarquia de Bolonha, aponta ainda para cinco trabalhadores feridos, enquanto outros três trabalhadores conseguiram sair ilesos da central.

O acidente terá acontecido por volta das 15h00 (menos uma hora em Lisboa), e tudo indica que se terá tratado de uma explosão num gerador da central. No entanto, oficialmente, as causas do acidente ainda não foram apontadas.

“O número de vítimas e feridos envolvidos neste grave acidente na central hidroelétrica de Suviana, nos Apeninos Bolonheses, é trágico", escreveu o ministro Matteo Piantedosi nas redes sociais. “Acompanho a evolução da situação e as buscas pelos desaparecidos. Agradeço aos bombeiros e a todos aqueles que estão incansavelmente empenhados nos esforços de resgate nestas horas dramáticas”, acrescentou o titular da pasta da Administração Interna.



Incêndio num dos pisos inferiores

"Quatro pessoas gravemente feridas foram transferidas do local, outras ainda estão dentro da barragem. São técnicos da Enel [a proprietária da central] ou de empresas contratadas", explicou, ao início da tarde, o autarca de Camugnano, a região onde está localizada a barragem. Na altura, ainda não havia vítimas mortais a lamentar. Segundo o jornal italiano La Repubblica, que cita o autarca Marco Masinara, terá havido um incêndio no piso -9 da central.



Segundo o mesmo jornal, a sala onde terá ocorrido a explosão, que originou um incêndio, está alagada. "Há muito fumo no local e isso dificulta o acesso ao local", explicou o comandante dos bombeiros de Bolonha, Calogero Turturici. “Ainda não sabemos o que provocou o acidente", acrescentou, referindo que há geradores naqueles pisos. Tudo indica que terá sido um deles a causar a explosão, mas Turturici prefere ser cauteloso e não avançar a causa do acidente enquanto não tiver mais dados.

Em atualização