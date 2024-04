O que sabemos sobre a "guerra" de Elon Musk com o Supremo Tribunal do Brasil?

O segundo homem mais rico do mundo, que também é dono da Tesla e da Space X, considera que a decisão do Supremo brasileiro é inconstitucional e defendeu que Moraes devia abandonar o cargo.

Numa mensagem publicada no sábado no X, Elon Musk acusou Moraes de trair a Constituição e o povo brasileiro “descaradamente e repetidamente”.

“Este juiz aplicou grandes multas, ameaçou prender os nossos funcionários e cortar o acesso ao X no Brasil. Em resultado, vamos provavelmente perder toda a nossa receita no país e ter que fechar o nosso escritório lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro”, escreveu Elon Musk, que anunciou a intenção de contestar a decisão do Supremo brasileiro.

A resposta surgiu no dia seguinte. Alexandre Moraes ordenou que Elon Musk também fosse visado na investigação em curso sobre notícias falsas nas redes sociais e abriu um inquérito por obstrução de justiça.

“O X deverá abster-se de desobedecer a qualquer ordem judicial já emitida, inclusive realizar qualquer reativação de qualquer perfil que tenha sido bloqueado por este Supremo Tribunal Federal”, referiu o juiz na sua decisão.

Se a rede social de Elon Musk não cumprir a ordem judicial será multada em cerca de 18 mil euros por dia.