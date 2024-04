Economia europeia pode crescer 3 biliões de euros por ano com mais integração

O que é que a Europa ainda pode fazer por nós? Um estudo do Parlamento Europeu juntou propostas aprovadas na legislatura que começou em 2019 para chegar a um benefício potencial de três biliões de euros (3.000.000.000.000€) por ano em 2032 – o que dá 6.700 euros por cidadão europeu.

Com base em resoluções e relatórios adotados pelo Parlamento Europeu na atual legislatura – que tem no fim de abril a última sessão plenária antes das eleições europeias de 9 de junho –, o Serviço de Estudos do Parlamento Europeu concluiu que “os custos da inação europeia são altos” e pagos por cidadãos, sociedade civil e negócios através de salários, padrões e uma qualidade de vida “mais baixos”.

Entre as dez áreas de política abrangidas, a do mercado único e transportes é aquela em que é possível atingir um maior impacto, de cerca de 1.400 euros por cidadão. Um impacto que pode chegar à boleia da eliminação de “obstáculos regulamentares desnecessários” e harmonização das diferentes regras nacionais, segundo uma resolução aprovada pelo Parlamento Europeu em 2022.

A seguir está a transformação ecológica, com um impacto até 980 euros por pessoa. A transformação passa por “acelerar uma transformação justa e inclusiva dos sistemas energéticos” com a fixação do preço do carbono, uma maior integração do mercado de energia da UE e apoios financeiros para os “grupos sociais vulneráveis”.