Cessar-fogo em Gaza. “Ainda não há progresso”, diz Hamas

O Hamas contraria indicações que apontam para progressos no cessar-fogo em Gaza e garante que as negociações que decorrem no Cairo estão num impasse.

A informação é adiantada, esta segunda-feira, por uma autoridade do grupo radical que, segundo avança a Reuters, diz que nenhum progresso foi feito na nova ronda de negociações que decorrem no Egito com a presença de delegações de Israel, Catar e dos EUA. Apesar de fontes egípcias revelarem o contrário.

“Não há mudança na posição da ocupação e, portanto, não há nada de novo nas conversações do Cairo”, avançou à Reuters o responsável do Hamas que pediu para não ser identificado. “Ainda não há progresso”.

Delegações de Israel e do Hamas estão desde domingo no Egito, depois da chegada no sábado do diretor da CIA, William Burns. A presença doo responsável norte-americano traz para a mesa de negociações a “crescente pressão” da administração de Joe Biden para um acordo para a libertação dos reféns que permanecem detidos em Gaza e para que seja possível ajuda aos civis feridos.

Em declarações ao canal de TV Al Qhaera News, fonte egípcia revelava, esta segunda-feira, avanços nas negociações depois de ter sido alcançado um acordo entre as delegações presentes no Cairo sobre as questões que estavam na mesa de conversações.