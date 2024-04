Israel retira maioria das tropas terrestres do sul de Gaza

Israel decidiu retirar a maioria das tropas terrestres que mantinha no sul de Gaza, informa este domingo porta-voz das forças militares israelitas.

Segundo avança o Times of Israel, apenas uma brigada fica agora no enclave, num dia em que se assinalam seis meses do intensificar do conflito Israel-Hamas.

Deste outubro que as forças militares israelitas mantinham naquela zona pelo menos 260 operações terrestres.

A retirada das tropas aconteceu, adianta o mesmo jornal, durante esta madrugada. No sul da Faixa de Gaza havia combates quase diários há pelo menos quatro meses, na zona de Khan Younis.

Desta feita, apenas a Brigada Nahal, que protege "o chamado corredor Netzarim", que atravessa Gaza até à costa, continua no local. Segundo o Times of Israel, esse corredor é utilizado para entregar ajuda humanitária ao norte de Gaza.