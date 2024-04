Israel esclarece: saída de tropas do sul de Gaza é para preparar novas missões

O ministro da Defesa de Israel afirmou este domingo que a retirada das tropas israelitas do sul da Faixa de Gaza serviu para se preparem para "as próximas missões", incluindo a tomada de Rafah.

"A retirada das tropas de Khan Yunis aconteceu, porque o Hamas deixou de existir como unidade militar na cidade. As nossas forças militares abandonaram a área para se prepararem para futuras missões, incluindo uma missão em Rafah", disse Yoav Gallant, durante um balanço de operações com o comando israelita no sul da Faixa de Gaza.

O exército israelita retirou todas as suas tropas terrestres do sul da Faixa de Gaza, mantendo apenas uma brigada no enclave, confirmou uma fonte militar.

Esta retirada acontece após quatro meses de combate em Khan Yunis e quando passam seis meses do início da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza.

Passado meio ano após o início do conflito, as atenções estão agora centradas em Rafah, na zona fronteiriça com o Egito e onde estão mais de 1,4 milhões de pessoas.