Avião Boeing perde cobertura do motor na descolagem em Denver

Mais um problema num avião Boeing. Um voo da companhia aérea norte-americana Southwest Airlines foi obrigado a aterrar de emergência este domingo, depois de perder a cobertura do motor da asa direita durante a descolagem, no aeroporto internacional de Denver.

Segundo a entidade reguladora da aviação dos Estados Unidos da América (a FAA), o voo WN3695 foi obrigado a voltar ao aeroporto de Denver, no estado do Colorado, depois de a tripulação relatar a perda da cobertura do motor durante a descolagem.

A tripulação do Boeing 737-800, que partiu em direção a Houston, no Texas, alertou ainda que as peças da cobertura tinham atingido parte da asa do lado direito da aeronave.