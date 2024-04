Mais de quatro mil pessoas retiradas após rutura de dique na Rússia

Mais de 4.000 pessoas foram retiradas da região russa de Orenburg, nos Urais, depois de uma inundação provocada pela rutura de um dique na sexta-feira, anunciaram este sábado as autoridades locais.

Na plataforma de troca de mensagens Telegram, o serviço de imprensa do governador regional, Denis Pasler, divulgou que foram retiradas 4.208 pessoas, incluindo 1.019 crianças.

No total, cerca de 2.500 casas foram afetadas pelas inundações que ocorreram nesta região, perto da fronteira com o Cazaquistão e que enfrenta também o pico sazonal do degelo, noticia a agência France-Presse (AFP).

Numa outra mensagem, o governador explicou que as pessoas retiradas estão a ser encaminhadas para "centros de alojamento temporário" e que haverá uma ajuda financeira extraordinária.

Na sexta-feira, o mau tempo provocou a rutura de um dique na cidade russa de Orsk (Urais).

Segundo as autoridades regionais, o dique, concebido para um nível de água próximo de 5,5 metros, não resistiu ao atual nível, próximo dos 9,6 metros.

As autoridades regionais também apontaram para o degelo da neve, que está igualmente a provocar a subida dos rios da região.

O Ministério para Situações de Emergência da Rússia publicou um vídeo das evacuações, onde mostra a água a entrar nas casas.

Também o vizinho Cazaquistão está a ser afetado pelo degelo das neves na região, o que levou o Presidente cazaque a pronunciar-se sobre o assunto.

O dirigente considerou que se trata de "talvez a maior" catástrofe natural no país "em termos de escala e de consequências nos últimos 80 anos".

"A situação é difícil, mas não vamos desesperar", disse, citado pela AFP, acrescentando que "o mais importante é evitar a perda de vidas".

As autoridades cazaques declararam estado de emergência local em 10 regiões do país.