Israel. Mais de 100 mil manifestantes exigiram libertação de reféns

Mais de 100 mil israelitas manifestaram-se este sábado em Telavive para exigir ao governo um acordo para a libertação de todos os reféns, na sequência do ataque do Hamas de 07 de outubro, bem como eleições antecipadas.

"[O primeiro ministro israelita Benjamin] Netanyahu está a atrasar deliberadamente o acordo. É ele que se interpõe entre nós e os nossos entes queridos em Gaza", gritou no protesto Einav Zangauker, cujo filho ainda é mantido em cativeiro na Faixa de Gaza.

Einav Zangauker acrescentou que "os reféns não têm tempo para eleições e não têm tempo para esperar", insistindo que "o obstáculo ao acordo deve ser removido agora e é por isso que Netanyahu deve ser substituído imediatamente".

Esta foi uma das maiores manifestações desde o início da guerra na Faixa de Gaza, que domingo completa seis meses. No último fim de semana, foi realizado em Jerusalém, convocado com as mesmas exigências e depois de o fórum das famílias dos reféns se ter associado.

"Tiraram-me a minha defesa, a minha segurança e a minha confiança. Tiraram-me tudo o que eu tinha como garantido. E ninguém veio pedir desculpa. Roubaram-me o meu país e quero-o de volta", desabafou Anat Gilor, sobrevivente do massacre de 7 de outubro e fundadora do Kibbutz Holit, situado a apenas dois quilómetros da Faixa de Gaza.