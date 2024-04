Faixa de Gaza. ONU recebe novas promessas de Israel para aumentar ajuda

O representante da ONU para os Territórios Palestinianos Ocupados, Jamie McGoldrick, anunciou este sábado que recebeu novas promessas de Israel para aumentar a chegada de ajuda humanitária ao norte de Gaza.

Entre os compromissos anunciados por McGoldrick estão a abertura de 20 padarias no norte de Gaza, o desenvolvimento da coordenação humanitária com o Comando Sul do Exército israelita ou a reativação do canal de água de Nahar Oz.

O responsável humanitário da ONU confirmou os planos para "aumentar o número de camiões que atravessam a ponte Allenby", que liga a Jordânia à cidade de Jericó, na Cisjordânia, de 25 para "pelo menos 50" por dia.

"A comunidade humanitária está pronta para aumentar a assistência em Gaza, mas isso requer melhores acessos e instalações mais fiáveis por parte das autoridades israelitas", alertou McGoldrick, depois de recordar que a situação humanitária no enclave "é, simplesmente, catastrófica".

A mais mortífera guerra entre Israel e o Hamas, iniciada a 07 de outubro de 2023, cumpre domingo seis meses, sem um fim à vista, após tornar Faixa de Gaza sinónimo de devastação e catástrofe.

O conflito foi desencadeado a 07 de outubro de 2023 com o inédito ataque do movimento islamita palestiniano a território israelita, o que levou Israel a retaliar, prometendo que só terminaria com a ofensiva militar depois de "aniquilar" o Hamas.