Exército israelita recupera corpo de refém em Gaza

O Exército israelita anunciou este sábado que recuperou, durante a noite, o corpo de um refém em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, alegadamente morto quando estava em cativeiro.

Elad Katzir, que tinha 47 anos quando foi sequestrado em 7 de outubro no kibutz Nir Oz, foi "supostamente morto em cativeiro pela organização terrorista Jihad Islâmica", adiantou um comunicado conjunto do Exército e dos serviços de segurança interna Shin Bet.

A sua mãe, também feita refém na mesma altura, foi libertada em 24 de novembro, como parte da única trégua em seis meses de guerra entre Israel e o movimento radical palestiniano Hamas, enquanto o seu pai foi morto no dia do ataque do movimento islamita palestino no início de outubro de 2023.

O corpo de Elad Katzir foi repatriado para Israel, onde foi formalmente identificado, referiu ainda o Exército, que expressou as suas "mais profundas condolências à família".

"A nossa missão é localizar e trazer os reféns para casa", acrescentou o comunicado.

A irmã do refém lamentou, numa publicação na rede social Facebook, que Elad Katizir podia ter sido libertado com vida "se um acordo sobre os reféns tivesse sido alcançado a tempo".