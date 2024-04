Eleições europeias. Scholz alerta para a ascensão de populistas de direita

"Eles estão prontos para destruir o que construímos para as crianças. Eles despertam sentimentos contra refugiados e minorias", referiu ainda Olaf Scholz, para quem uma União Europeia próspera, capaz de "fazer as coisas", é "a melhor resposta ao populismo e aos autocratas".

Estudos de opinião indicam uma mudança à direita nas próximas eleições europeias, com o grupo de direita radical Identidade e Democracia provavelmente a ganhar lugares suficientes para se tornar o terceiro maior grupo na legislatura, principalmente às custas de Os Verdes e do grupo centrista Renovar a Europa.

"Os populistas de direita estão a realizar campanhas eleitorais contra a nossa Europa unida", salientou o líder alemão, que está na capital da Roménia, Bucareste, para uma conferência do Partido dos Socialistas Europeus, o segundo maior do Parlamento Europeu.

A reunião decorreu depois de o maior grupo político da UE, o Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita, também se ter reunido em Bucareste no mês passado, onde os representantes endossaram a candidatura de Ursula von der Leyen a um segundo mandato de cinco anos à frente da Comissão do bloco.

No início de março, Ursula von der Leyen foi nomeada candidata principal do PPE para as eleições europeias de junho, para tentar uma reeleição à frente da instituição, com 400 votos a favor.

Atualmente, o Parlamento Europeu é composto por sete grupos políticos, sendo o PPE o maior deles, seguido pela Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D), a bancada do Partido dos Socialistas Europeus (PES, na sigla inglesa).

Pelo PES, o atual comissário europeu luxemburguês do Emprego e Direitos Sociais, Nicolas Schmit, foi nomeado "Spitzenkandidat" da família política socialista nas eleições europeias de junho.

A figura dos candidatos principais - no termo alemão "Spitzenkandidat" - surgiu nas eleições europeias de 2014, com os maiores partidos europeus a apresentarem as suas escolhas para futuro presidente da Comissão Europeia.

Na quinta-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, oficializou a marcação das eleições europeias para 9 de junho, que vão escolher os 21 deputados portugueses ao Parlamento Europeu.