População do norte de Gaza com menos de 12% das calorias necessárias

Uma organização não-governamental (ONG) espanhola alertou esta quinta-feira que a população do norte de Gaza tem sobrevivido desde janeiro com uma média de 245 calorias por dia, menos de 12% do necessário.

A Oxfam Intermón sublinhou que há mais de 300 mil pessoas presas no norte de Gaza, sem possibilidade de abandonar a zona, enquanto Israel continua a guerra contra o movimento islamita palestiniano Hamas.

A população do norte de Gaza tem sido obrigada a sobreviver com uma média de 245 calorias por dia, equivalente a menos do que 100 gramas de pão e menos de 12% das 2.100 quilocalorias necessárias, indicou em comunicado.