Myanmar. Resistência faz ataque com drones na capital

Forças anti-junta militar levaram a cabo, em Myanmar, esta quinta-feira, uma série de ataques coordenados, por via de drones, contra instalações militares na capital.

Segundo a “Myawaddy TV,” estação televisiva administrada pela junta militar, o ataque foi uma tentativa de "terroristas" de destruir "locais importantes" em Naypyitaw.

Treze drones foram abatidos, quatro carregavam explosivos.

O ataque deverá prejudicar a credibilidade da junta militar, organização que se considera a única protetora da soberania de Mianmar e tem Naypyitaw como principal fortaleza.

O Governo de Unidade Nacional (NUG), uma aliança de grupos anti-junta formada para minar o governo do exército após o golpe de 2021, reivindicou o ataque.

Os "ataques de drones coordenados e executados simultaneamente" foram realizados pela afiliada armada, as Forças de Defesa Popular (PDF), fez saber.

Naypyitaw é a sede do poder do governo militar de Myanmar e abriga grande parte do seu equipamento de defesa.

"Este ataque foi um sucesso. Este ataque de drones foi de longo alcance e um ataque mais forte do que o normal. Temos planos de fazer mais", disse o porta-voz do NUG, Kyaw Zaw, de acordo com declarações citadas pela “Reuters”

“Este é um momento em que a junta está a forçar o recrutamento e a causar medo às pessoas. Com este ataque ao seu centro nervoso, Naypyitaw, queremos realçar que eles não têm um lugar seguro.”