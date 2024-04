Taiwan e Filipinas juntam-se ao Japão e emitem alertas de tsunami após sismo

Taiwan e as Filipinas emitiram alertas de tsunami, seguindo o exemplo do Japão, devido a um sismo de magnitude 7.5 na escala de Richter.

A agência meteorológica do Japão emitiu o alerta de tsunami para as ilhas de Okinawa, Miyakojima e Yaeyama, de acordo com a televisão pública japonesa NHK.

A agência apelou aos habitantes que vivem junto à costa para procurarem refúgio em locais mais elevados "o mais depressa possível", devido à possibilidade de formação de ondas com até três metros de altura por volta das 10h00 (02h00 em Lisboa).

O sismo, que ocorreu por volta das 9h00 (1h00 em Portugal) também foi sentido em Taipé, noticiou a imprensa da ilha.

Os números oficiais apontam para a existência de quatro mortos.

"O sismo pode desencadear um tsunami que afetará Taiwan. Um alerta de tsunami é emitido para lembrar aos moradores das áreas costeiras que permaneçam vigilantes", de acordo com uma mensagem de segurança enviada para os telemóveis dos habitantes da ilha.

Também o Instituto de Sismologia das Filipinas alertou para "ondas fortes de tsunami" e apelou à população para abandonar as áreas costeiras de 23 províncias e escolher "locais mais elevados ou deslocar-se para o interior".

O primeiro sismo foi seguido por uma réplica de magnitude 6,2 na escala de Richter, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O presidente da autarquia de Taipé, Chiang Wanan, declarou o nível dois do centro de resposta a desastres na capital de Taiwan e pediu aos cidadãos que tem cuidado e estejam atentos a possíveis novas réplicas.