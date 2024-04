Stoltenberg anuncia "quadro financeiro multianual" de apoio à Ucrânia

O secretário-geral da NATO anunciou esta quarta-feira um "quadro financeiro multianual" de apoio à Ucrânia, sem revelar o valor, para que o país invadido dependa "menos de contribuições voluntárias e haja um compromisso" da Aliança Atlântica.

Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) "vão discutir como é que a NATO pode assumir mais responsabilidade para coordenar a aquisição de equipamento militar com um quadro financeiro multianual", anunciou Jens Stoltenberg, em conferência de imprensa no quartel-general da organização, em Bruxelas.