Sismo e alerta de tsunami no Japão. Pelo menos quatro mortos

A agência meteorológica do Japão emitiu o alerta de tsunami para as ilhas de Okinawa, Miyakojima e Yaeyama, de acordo com a televisão pública japonesa NHK.

A agência apelou aos habitantes que vivem junto à costa para procurarem refúgio em locais mais elevados "o mais depressa possível", devido à possibilidade de formação de ondas com até três metros de altura por volta das 10h00 (02h00 em Lisboa).

O sismo, que ocorreu por volta das 9h00 (1h00 em Portugal) também foi sentido em Taipé, noticiou a imprensa da ilha.

Os números oficiais apontam para a existência de quatro mortos.

