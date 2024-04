Charles Michel expressa condolências aos afetados pelo sismo em Taiwan

O presidente do Conselho Europeu lamentou esta quarta-feira a morte de um número ainda indeterminado de pessoas na sequência de um terramoto em Taiwan durante a madrugada e expressou condolências às famílias das vítimas.

"Quero expressar o meu apoio incondicional para com todas as pessoas afetadas pelo terramoto em Taiwan e as minhas condolências às famílias das vítimas. A União Europeia está pronta para ajudar com qualquer assistência que seja necessária", escreveu Charles Michel na rede social X (antigo Twitter).