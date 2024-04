Ataque israelita que matou trabalhadores humanitários "não foi um azar"

“Não foi uma situação de azar: ‘oops, largamos uma bomba no local errado”, acusa José Andrés, segundo o qual Israel conhecia as movimentações dos elementos da World Central Kitchen.

José Andrés só não estava na Faixa de Gaza na altura do ataque, com a sua equipa, porque adiou a deslocação ao território palestiniano controlado pelo Hamas.

Os elementos da WCK foram atacados pelas forças israelitas pouco depois de terem supervisionado a descarga de 100 toneladas de alimentos que chegaram a Gaza por via marítima.

As forças armadas de Israel lá manifestaram “enorme tristeza” pelo incidente que o primeiro-ministro Netanyahu considerou não intencional.

As Nações Unidas anunciaram esta quarta-feira a suspensão dos movimentos noturnos das equipas do Programa Alimentar Mundial, pelo menos, durante as próximas 48 horas, para avaliar as condições de segurança.