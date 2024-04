Pelo menos 27 mortos em incêndio em Istambul

Pelo menos 27 pessoas morreram, esta terça-feira, quando um incêndio deflagrou durante as obras de renovação de uma discoteca no centro de Istambul, informou o gabinete do governador da cidade na terça-feira.

Os bombeiros e outros socorristas cercaram a entrada carbonizada da discoteca, que ocupa dois andares por baixo de um edifício residencial de 16 andares no bairro Gayrettepe da cidade.

De acordo com a Reuters, o ministro da Justiça, Yilmaz Tunc, informou que procuradores estão a investigar o incêndio e que cinco pessoas foram detidas.