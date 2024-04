Israel apresentou novo esboço de acordo para um cessar-fogo com o Hamas.

Segundo a Reuters, os negociadores israelitas vão regressar do Cairo, no Egito, onde está a ser mediada uma negociação para um acordo entre as duas partes do conflito que assola a Faixa de Gaza.

Israel promete insistir com o Hamas com intenção de alcançar tréguas.

Ainda não se sabe quais os pormenores das propostas apresentadas pelos delegados israelitas.