Finlândia. Pelo menos três menores feridos em tiroteio em escola primária

Pelo menos três menores ficaram feridas na sequência de um tiroteio em uma escola primária na Finlândia.

Segundo a Reuters, um suspeito já foi detido depois do ataque na escola de Viertola, no subúrbio de Vantaa, em Helsínquia. O alegado atirador, de acordo com as autoridades locais, também é menor.

A escola estima ter cerca de 800 alunos, do primeiro ao nono ano, e 90 funcionários.

Pelo menos duas ambulâncias acudiram ao local, segundo a BBC. Não há informações sobre vítimas mortais.