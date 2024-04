Von der Leyen investigada pela Procuradoria Europeia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está a ser investigada pela Procuradoria Europeia, avança o jornal online Politico. Em causa estão alegadas irregularidades na negociação com a Pfizer para a compra de vacinas Covid-19.

O processo passou nos últimos meses do Ministério Público (MP) belga para os procuradores europeus.

As suspeitas envolvem “interferência em funções públicas, destruição de SMS, corrupção e conflito de interesses”, de acordo com um porta-voz do MP de Liège e documentos oficiais consultados pelo Politico.

Até ao momento, ninguém foi indiciado no âmbito do caso conhecido como “Pfizergate” ou “SMSgate”.

O acordo entre a Comissão Europeia e a farmacêutica Pfizer, para aquisição de vacinas para a Covid-19, foi celebrado em 2021 e representa um custo de 20 mil milhões de euros.