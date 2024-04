Mulher levou crânio de Emile até à polícia. Investigação procura pistas

A polícia francesa voltou esta segunda-feira a procurar pistas sobre como morreu Emile Soleil, a criança francesa que esteve desaparecida durante oito meses até ser encontrada parte dos seus restos mortais este fim de semana nos Alpes.

Segundo fonte próxima da investigação, citada pelo jornal “Le Figaro”, apenas um crânio foi descoberto, e não o inteiro esqueleto da criança de dois anos e meio que desapareceu em julho na aldeia francesa de Haut-Vernet.

O alerta foi dado no sábado por uma mulher que fazia uma caminhada, a um quilómetro da casa dos avós maternos de Emile, tendo a mulher transportado o crânio e os dentes da criança até à polícia.

“Talvez não tenha sido detetada devido ao difícil acesso, com vegetação densa”, afirmou a porta-voz da guarda francesa, Marie-Laure Pezant, que não descarta que os ossos “possam ter sido depositados por terceiros, trazidos por um animal ou movidos pelas condições climatéricas” devido ao terreno íngreme.

O local, que já tinha sido objeto de buscas durante o verão pela comunidade local, investigadores e até por um helicóptero equipado com câmaras térmicas, voltou esta segunda-feira a ser investigado por “cães especializados na busca por restos mortais humanos” na tentativa de encontrar pistas. Estão na zona ainda três drones para reconstituir a cena em 3D e 2D.

A descoberta dos ossos foi anunciada pelo Ministério Público de Aix-en-Provence este domingo, concluindo que se tratavam das ossadas de Emile Soleil.

Três dias antes, a 28 de março, foi organizada uma reconstituição do desaparecimento que juntou família, vizinhos e testemunhas.

Emile Soleil desapareceu a 8 de julho do ano passado, por volta das 17h15, no dia seguinte a chegar à remota aldeia de Haut-Vernet, com 25 habitantes, para passar as férias de verão com os avós maternos. Foi visto pela última vez a caminhar sozinho na rua, enquanto o avô cortava lenha a poucos metros.